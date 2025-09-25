В Новосибирске скончался общественный деятель Николай Гаращук

На 96-м году жизни скончался известный общественный деятель и основатель Ассоциации землячества Новосибирской области Николай Григорьевич Гаращук. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.
Николай Григорьевич начал карьеру как сельский учитель начальной школы и затем занимал руководящие должности в обкоме КПСС, возглавлял государственно-правовой отдел, отдел зарубежных связей и административные органы. Два десятка лет он был депутатом областного Совета народных депутатов. Именно он инициировал создание Ассоциации землячества Новосибирской области и позднее возглавил её.
Гаращук всегда призывал сохранять достижения старшего поколения, ценить дружбу и трудиться на благо страны. Его профессионализм и управленческий опыт внесли значительный вклад в развитие региона.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким: это невосполнимая утрата для Новосибирской области.