В Новосибирске скончался общественный деятель Николай Гаращук

Источник: Freepik

На 96-м году жизни скончался известный общественный деятель и основатель Ассоциации землячества Новосибирской области Николай Григорьевич Гаращук. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Николай Григорьевич начал карьеру как сельский учитель начальной школы и затем занимал руководящие должности в обкоме КПСС, возглавлял государственно-правовой отдел, отдел зарубежных связей и административные органы. Два десятка лет он был депутатом областного Совета народных депутатов. Именно он инициировал создание Ассоциации землячества Новосибирской области и позднее возглавил её.

Гаращук всегда призывал сохранять достижения старшего поколения, ценить дружбу и трудиться на благо страны. Его профессионализм и управленческий опыт внесли значительный вклад в развитие региона.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким: это невосполнимая утрата для Новосибирской области.