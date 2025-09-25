Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь буддистских монахов погибли при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке

Семь буддистских монахов погибли, еще несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Семь буддистских монахов погибли, еще несколько получили ранения в результате падения вагона канатной дороги на Шри-Ланке. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Власти считают, что авария произошла из-за обрыва троса, который поддерживал вагон, перевозивший монахов на вершину горы.

— Несчастный случай произошел около 21:00 вчера, когда 13 монахов возвращались в монастырь после совершения религиозных ритуалов в священном месте, — говорится в материале.

Уточняется, что двое монахов смогли выпрыгнуть из падающего вагона и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения.

Согласно информации от местной полиции, трое из погибших монахов были иностранцами из России, Румынии и Индии.

Днем, 12 сентября, произошел обрыв канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщил губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В момент аварии было известно о двух погибших в результате случившегося. По предварительной информации, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор. Позже оперативные службы обнаружили тело третьего погибшего.