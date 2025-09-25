Семь буддистских монахов погибли при падении вагона канатной дороги на Шри-Ланке

Днем, 12 сентября, произошел обрыв канатной дороги на Эльбрусе. Об этом сообщил губернатор Кабардино-Балкарии Казбек Коков. В момент аварии было известно о двух погибших в результате случившегося. По предварительной информации, причиной трагедии стал сход троса с ролика одной из опор. Позже оперативные службы обнаружили тело третьего погибшего.