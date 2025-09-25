Ричмонд
Новосибирский зоопарк предупредил о мошенниках после пожара

НОВОСИБИРСК, 25 сентября, ФедералПресс. После пожара Новосибирский зоопарк столкнулся с волной мошеннических действий. Администрация учреждения распространила официальное предупреждение через свой телеграм-канал, призвав посетителей быть бдительными.

Источник: Freepik

«В сети появляются фальшивые сайты и аккаунты, имитирующие нашу организацию. Единственный надежный способ поддержать зоопарк — через официальный сайт».

Напомним, в пожаре погибли 5 животных: корова, бык, две ламы и альпака. Сотрудникам удалось спасти 24 обитателя зоопарка. Полностью сгорели два вольера. Предварительная версия причины возгорания — аварийный режим электрооборудования.

Директор зоопарка Андрей Шило отметил широкий отклик от жителей Новосибирска, других городов и даже иностранных граждан, предложивших помощь.

Власти заявляли, что все необходимые средства для восстановления будут выделены в срочном порядке. Зоопарк продолжает работать в обычном режиме, принимая помощь исключительно через официальные каналы.