В Госдуме сообщили, кому в начале октября на 7,6 процента проиндексируют пенсии

1 октября пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 7,6 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
«С октября предполагается увеличение вознаграждения военнослужащим, вознаграждения сотрудникам так называемого силового блока. Кроме того, предполагается, что пенсии военнослужащим будут повышены на 7,6 процента», — отметила парламентарий.
Бессараб сообщила также, что накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ о повышении некоторым категориям. Также вчера стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о повышении заработных плат некоторым категориям государственным государственным служащим и дипломатам на те же 7,6 процента.
Ранее сообщалось, что с 2025 года изменился порядок перерасчета пенсионных прав работающих пенсионеров, который повысит размер выплаты.
