Экопромбанк добивается банкротства бывшего председателя правления

В начале года суд удовлетворил требования ГК «Агентство по страхованию вкладов» о взыскании указанной суммы с господина Туева, бывшего зампреда правления Вадима Манина и предпринимателя Сергея Фирсова солидарно. Речь идет об ущербе по уголовному делу о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении полномочиями. В 2022 году Андрей Туев был приговорен за это к семи годам лишения свободы, в прошлом году суд освободил его условно-досрочно.