День становится короче, в домах — темнее: Где в Кишиневе не будет света — публикуем адреса

Где в Кишиневе не будет электричества в четверг, 25 сентября.

Источник: Комсомольская правда

О запланированных отключениях на четверг сообщает поставщик услуги.

Буюканы:

Пер. Барьера Скулень, 1/1, 4, К. Ешилор, ¼, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22, 999, Месаджер, 1, 2 — с 09:10 до 16:00.

Центр:

Ул. Сихаструлуй, 42, 79, 9990, Сф. Штефан, 21, 23, 43 — с 09:00 до 16:20.

Чеканы:

Ул. Кэлэторилор, 103−105, Кэрэмидарилор, 81−105, Л. Ребряну, 38B, Узинелор, 90, 96, 133−167 — с 08:50 до 16:00.

