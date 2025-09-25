О запланированных отключениях на четверг сообщает поставщик услуги.
Буюканы:
Пер. Барьера Скулень, 1/1, 4, К. Ешилор, ¼, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/6, 20, 22, 999, Месаджер, 1, 2 — с 09:10 до 16:00.
Центр:
Ул. Сихаструлуй, 42, 79, 9990, Сф. Штефан, 21, 23, 43 — с 09:00 до 16:20.
Чеканы:
Ул. Кэлэторилор, 103−105, Кэрэмидарилор, 81−105, Л. Ребряну, 38B, Узинелор, 90, 96, 133−167 — с 08:50 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
В Молдове люди стали массово менять отложенные на «черный» день заначки в валюте: Что происходит — нищета или сезонный всплеск, — мнение экономиста.
Население продало в августе в 4 раза больше валюты, чем купило — каковы причины (далее…).
Украина ввела санкции против молдавской оппозиции по указке властей Кишинева: «Я за свою жизнь ничего плохого этой стране не сделал» — мнения людей из опального списка.
Санкции действуют в течение 10 лет, а в некоторых случаях — бессрочно (далее…).
Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.
А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).