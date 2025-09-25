В Приморье в бухте нашли якорь времен второй мировой войны

У берегов Приморья, в бухте у острова Фуругеельма, дайверы обнаружили древний американский якорь типа Дэнфорт, относящийся к эпохе Второй мировой войны. Специалисты считают, что его возраст может превышать семь десятков лет. Сейчас этот артефакт размещён на охраняемом участке Дальневосточного морского заповедника, откуда организуются экскурсии по острову, передали в пресс‑службу ФГБУ «Земля леопарда».