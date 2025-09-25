Ричмонд
В Приморье в бухте нашли якорь времен второй мировой войны

В бухте у острова Фуругеельма дайверы нашли старинный якорь.

Источник: Дирекция заповедников "Земля леопарда"

У берегов Приморья, в бухте у острова Фуругеельма, дайверы обнаружили древний американский якорь типа Дэнфорт, относящийся к эпохе Второй мировой войны. Специалисты считают, что его возраст может превышать семь десятков лет. Сейчас этот артефакт размещён на охраняемом участке Дальневосточного морского заповедника, откуда организуются экскурсии по острову, передали в пресс‑службу ФГБУ «Земля леопарда».

В середине двадцатого века Фуругеельма служила важным звеном Владивостокского морского оборонительного рубежа, а в 1945 году с этого места осуществлялся артиллерийский обстрел японских позиций в Корее.

Именно здесь участники клуба подводного поиска «Восток» нашли крупный якорь. Эта модель якоря была спроектирована американским инженером Ричардом Дэнфортом в начале 1940‑х годов и активно применялась на кораблях.

Старший куратор Музея‑заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева, Максим Якупов, предполагает, что якорь мог быть утерян вследствие шторма.