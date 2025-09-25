Незаконную парковку на площади Семёновской во Владивостоке разогнали

На площади Семёновской во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями городской администрации провели рейд по выявлению и пресечению незаконной парковки. Эта проверка стала ответом на многочисленные жалобы жителей, которые сигнализировали о нарушениях правил стоянки машин в этом районе.
Парковка на этой территории запрещена, так как там расположена остановка для маршрутных автобусов. Заезд и стоянка автомобилей в этом месте создают препятствия для общественного транспорта и нарушают правила дорожного движения.
Рейды подобного рода проводятся регулярно, и, по сообщению МЦУ Владивостока, планируется их постоянное повторение с целью обеспечения безопасности и порядка на дорогах города. Общая задача таких мероприятий — улучшение условий жизни горожан и поддержание транспортного порядка в муниципалитете.
Подобные проверки служат важным инструментом по предупреждению нарушений и способствуют освобождению общественных пространств от неправомерно припаркованных автомобилей, что особенно актуально в оживлённых районах с высокой плотностью движения.