Незаконную парковку на площади Семёновской во Владивостоке разогнали

На площади Семёновской во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями городской администрации провели рейд по выявлению и пресечению незаконной парковки. Эта проверка стала ответом на многочисленные жалобы жителей, которые сигнализировали о нарушениях правил стоянки машин в этом районе.