В Свердловской области подключили отопление в большинстве домов

Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге официально стартовал 15 сентября. Подготовка коммунальных сетей велась с мая и была завершена в срок. В первую очередь тепло было подано в социальные учреждения, а затем началось подключение более 8400 многоквартирных домов города.