В Свердловской области подключили отопление в большинстве домов

В Свердловской области активно продолжается старт отопительного сезона. Большинство домов и социальных объектов уже подключили к отоплению. Тепло подают поэтапно, по мере готовности систем. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.
Отопление включено уже в 70% многоквартирных домов, что составляет более 68 миллионов квадратных метров жилья. На более чем 5,3 тысячи объектов социальной сферы есть тепло, среди которых подключены свыше 94% школ и 96% детских садов.
— Полностью к теплоснабжению подключились 52 муниципальных образования, включая такие города, как Ирбит, Красноуфимск, Полевской, Среднеуральск, Качканар, Богданович, Сухой Лог и другие, — уточнили в ведомстве.
В 55 территориях Свердловской области отопление подано во весь жилой фонд.
Всего в регионе работают 92% котельных. Подключение остальных домов продолжается.
Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге официально стартовал 15 сентября. Подготовка коммунальных сетей велась с мая и была завершена в срок. В первую очередь тепло было подано в социальные учреждения, а затем началось подключение более 8400 многоквартирных домов города.