Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект поликлиники в Городце одобрен госэкспертизой

Проект возведения новой детской поликлиники в Городце получил одобрение государственной экспертизы. Медицинское учреждение будет способно принимать до 300 маленьких пациентов за одну смену.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Сведения об этом опубликованы в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ЕГРЗ) 23 сентября 2025 года. Экспертной организацией выступило ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». За реализацию проекта отвечает государственное казённое учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик».

Разработкой проектной документации занимались специалисты компании «ЕС-ПРОЕКТ» в сотрудничестве с областной «Дирекцией по строительству». Новое медучреждение будет расположено на улице Крупинова, 3.

Ранее сообщалось, что власти утвердили архитектурный облик новой поликлиники в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.