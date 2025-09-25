Проект поликлиники в Городце одобрен госэкспертизой

Сведения об этом опубликованы в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ЕГРЗ) 23 сентября 2025 года. Экспертной организацией выступило ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». За реализацию проекта отвечает государственное казённое учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик».
Разработкой проектной документации занимались специалисты компании «ЕС-ПРОЕКТ» в сотрудничестве с областной «Дирекцией по строительству». Новое медучреждение будет расположено на улице Крупинова, 3.
Ранее сообщалось, что власти утвердили архитектурный облик новой поликлиники в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.