Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью 25 сентября

Системы ПВО сбили дроны над тремя районами Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 25 сентября, военные отразили атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

— Силы ПВО уничтожили беспилотники в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе. По предварительным данным, на земле последствий не зафиксировано. Никто из местных жителей не пострадал, — прокомментировал губернатор.

Всего же в России в ночь на четверг системами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа, рассказали в министерстве обороны РФ.

— С 23:00 среды до 7:00 четверга 45 дронов сбито над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского море, — уточнили в военном ведомстве.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Выбиты стекла, загорелся дом, два человека в больнице: Что происходит после атаки БПЛА в Ростовской области 24 сентября 2025.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше