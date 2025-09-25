Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА над Ростовской областью 25 сентября

В ночь на четверг, 25 сентября, военные отразили атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
— Силы ПВО уничтожили беспилотники в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе. По предварительным данным, на земле последствий не зафиксировано. Никто из местных жителей не пострадал, — прокомментировал губернатор.
Всего же в России в ночь на четверг системами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа, рассказали в министерстве обороны РФ.
— С 23:00 среды до 7:00 четверга 45 дронов сбито над территориями Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Черного и Азовского море, — уточнили в военном ведомстве.
