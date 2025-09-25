Ричмонд
В Петропавловске-Камчатском заметили еще одного медведя

Дикое животное замечено в районе дома № 63 на улице Циолковского.

Источник: Аргументы и факты

В Петропавловске-Камчатском снова видели медведя, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Очевидцы, обратившиеся в службу экстренной помощи, сообщили, что дикое животное замечено в районе дома № 63 на улице Циолковского.

МЧС предупреждает, что при встрече с медведем не следует делать резких движений и убегать, чтобы не спровоцировать агрессию.

Напомним, утром 25 сентября на территории школы медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали, но позднее она скончалась. Хищника ликвидировали на месте.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
