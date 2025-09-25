В Петропавловске-Камчатском заметили еще одного медведя

В Петропавловске-Камчатском снова видели медведя, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Очевидцы, обратившиеся в службу экстренной помощи, сообщили, что дикое животное замечено в районе дома № 63 на улице Циолковского.
МЧС предупреждает, что при встрече с медведем не следует делать резких движений и убегать, чтобы не спровоцировать агрессию.
Напомним, утром 25 сентября на территории школы медведь напал на 84-летнюю женщину. Пострадавшую с серьезными травмами госпитализировали, но позднее она скончалась. Хищника ликвидировали на месте.
