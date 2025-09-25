Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал отказаться от использования парацетамола (Tylenol), указывая на его возможную связь с аутизмом. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что надежных доказательств подобного эффекта не существует.
FDA действительно внесло в инструкцию к препарату предупреждение о «возможной ассоциации», но крупные исследования, проведенные в Швеции и Японии, продемонстрировали, что различия в уровне риска минимальны и исчезают при учете семейных факторов. Более того, при сравнении братьев и сестер, где один из них принимал препарат, а другой нет, связь вообще не была обнаружена.
Эксперты подчеркивают, что парацетамол остается одним из немногих безопасных средств для облегчения боли и жара у беременных женщин. Ложные опасения могут не только увеличить стресс у будущих матерей, но и лишить их необходимой помощи в важный период.
Специалисты объясняют, что рост числа диагнозов аутизма в первую очередь связан с изменением критериев диагностики и повышенной осведомленностью о заболевании, а не с использованием таких препаратов, как парацетамол, говорится в исследовании.
