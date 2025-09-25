Ученые опровергли слова Трампа о вреде парацетамола

FDA действительно внесло в инструкцию к препарату предупреждение о «возможной ассоциации», но крупные исследования, проведенные в Швеции и Японии, продемонстрировали, что различия в уровне риска минимальны и исчезают при учете семейных факторов. Более того, при сравнении братьев и сестер, где один из них принимал препарат, а другой нет, связь вообще не была обнаружена.