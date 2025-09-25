Фонтан в Центральном парке Новосибирска отключат 29 сентября

Фонтан в Центральном парке Новосибирска в течение всего лета и почти весь сентябрь радовал местных жителей своими переливами воды и музыкальной программой. Но осень все же берет свое, скоро в город придут холода, а значит водную жемчужину пора отключать. Фонтан отключат 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков.