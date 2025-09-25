Ричмонд
Фонтан в Центральном парке Новосибирска отключат 29 сентября

28 сентября новосибирцы смогут в последний раз насладиться лазерно-проекторным шоу.

Источник: Дирекция городских парков

Фонтан в Центральном парке Новосибирска в течение всего лета и почти весь сентябрь радовал местных жителей своими переливами воды и музыкальной программой. Но осень все же берет свое, скоро в город придут холода, а значит водную жемчужину пора отключать. Фонтан отключат 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции городских парков.

— Последний день работы фонтана в этом сезоне — 28 сентября. А пока новосибирцы еще смогут насладиться лазерно-проекторным шоу в пятницу, субботу и воскресенье в 20:45 и 21:45, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что по техническим причинам шоу могут проводить без лазера, только с видеорядом.