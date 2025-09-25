Ричмонд
Сирены прозвучат в Хабаровском крае 1 октября

Плановое мероприятие начнется в 10:30.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 1 октября проведут плановую проверку системы оповещения населения. Сигналы прозвучат утром и будут сопровождаться сообщениями в эфире. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Учения начнутся в 10:30 с объявления на местных телеканалах и радиостанциях. Через 10 минут включат сирены, которые будут звучать до пяти минут.

Звуковой сигнал означает команду «Внимание всем!». Услышавшим его жителям рекомендуют включить радио или телевизор для получения инструкций. В этот раз в эфире напомнят, что идет тренировка, и попросят сохранять спокойствие. Никаких дополнительных действий предпринимать не требуется.