Сирены прозвучат в Хабаровском крае 1 октября

Звуковой сигнал означает команду «Внимание всем!». Услышавшим его жителям рекомендуют включить радио или телевизор для получения инструкций. В этот раз в эфире напомнят, что идет тренировка, и попросят сохранять спокойствие. Никаких дополнительных действий предпринимать не требуется.