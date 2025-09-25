В Петербурге разработали электроды на основе микроигл для точной ЭКГ

Современная медицина и системы мониторинга здоровья широко применяют электрофизиологические методы, начиная снятием электрокардиограммы (ЭКГ) и заканчивая анализом биоэлектрической активности мозга. Однако используемые для этого традиционные плоские кожные электроды сталкиваются с рядом ограничений: для их установки требуется значительная площадь контакта, а высокое сопротивление кожи может искажать получаемые данные. Это негативно сказывается на точности диагностики и снижает комфорт при длительном использовании.