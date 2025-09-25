В Самаре и Ульяновске начался отопительный сезон

Тепло подается в школы, детские сады и медицинские учреждения. Подключение проводится по заявкам руководителей организаций. В ближайшее время начнется подача тепла в жилые дома по установленному графику.
Полный цикл подключения в соцучреждениях составит от пяти до семи дней после подачи заявки. В Ульяновске руководители подали около 150 заявок. Уже отапливаются хоспис, тубдиспансер и три корпуса Центральной клинической медсанчасти.
В многоквартирных домах срок подключения зависит от работы обслуживающих организаций. Обычно он составляет около недели.