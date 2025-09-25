Ричмонд
Минтранс Беларуси изменил правила проезда и перехода железнодорожных путей

Минтранс изменил правила проезда и перехода через железнодорожные пути в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минтранс Беларуси изменил правила проезда и перехода железнодорожных путей. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

В пресс-службе уточнили, что ведомством были скорректированы правила проезда и перехода через железнодорожные пути. Кроме того, были обновлены правила нахождения граждан, размещения объектов, выполнения работ в зонах повышенной опасности.

В Минтрансе пояснили, что изменения направлены на снижение числа случаев травмирования белорусов. Также они направлены на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине столкновения поездов с сельскохозяйственными животными.

Тем временем «Минсктранс» заявил, что скоро проезд в наземном общественном транспорте Минска можно будет оплатить банковской картой.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Ранее мы писали, что жительница Кобрина потеряла 21 тысячу рублей из-за «милиционера» из нейросети.