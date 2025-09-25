Минтранс Беларуси изменил правила проезда и перехода железнодорожных путей. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
В пресс-службе уточнили, что ведомством были скорректированы правила проезда и перехода через железнодорожные пути. Кроме того, были обновлены правила нахождения граждан, размещения объектов, выполнения работ в зонах повышенной опасности.
В Минтрансе пояснили, что изменения направлены на снижение числа случаев травмирования белорусов. Также они направлены на уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе по причине столкновения поездов с сельскохозяйственными животными.
Тем временем «Минсктранс» заявил, что скоро проезд в наземном общественном транспорте Минска можно будет оплатить банковской картой.
