Работа после работы — когда переработка должна быть оплачена

Сотрудникам часто приходится задерживаться на работе, но доказать переработку бывает сложно.
По словам адвоката Анны Аржанниковой, обычно такие часы никак не фиксируются. Руководство даёт устные распоряжения, а в табеле учета рабочего времени это не отражается.
По данным опросов, каждый третий россиянин сталкивается с переработками, часто неоплаченными. При этом нагрузка растёт, а уровень зарплат у многих не менялся более полутора лет.
Чтобы получить оплату за переработку, нужно доказать, что она была по инициативе работодателя. Одного пребывания на рабочем месте после окончания смены недостаточно.
Лучше собирать документы: путевые листы, кассовые чеки, подписанные документы или служебные записки. Иногда помогают свидетельские показания.
Работодатель обязан получить письменное согласие сотрудника на сверхурочную работу, за исключением экстренных ситуаций. Закон ограничивает переработку до 4 часов подряд в течение двух дней и 120 часов в год.
Некоторые категории граждан (например, беременные и несовершеннолетние) не могут быть привлечены к такой работе. По закону, переработка до двух часов оплачивается в 1,5-кратном размере, свыше — в двойном, вне зависимости от графика сотрудника, передает aif.ru.