В Омске подрядчик по контракту усилит безопасность на путепроводе камерами

В Омске путепровод на улице Торговой в Старом Кировске оснастят инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности. Речь идет о 24 антивандальных уличных видеокамерах, одном видеорегистраторе, двух приемо-контрольных охранно-пожарных приборах, одном блоке для автоматического оповещения о ЧС.
Контракт на это уже разыграли на «Госзакупках», его сумма составляет почти 11 миллионов рублей и другое специализированное оборудование и программное обеспечение. Подрядчик должен смонтировать все оборудование до 30 ноября.
Контракт с подрядчиком бюджетное учреждение мэрии Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» заключило на этой неделе. Его выполнит местное ООО «Навигационно-информационный центр ГЛОНАСС», оно было единственным участником торгов. Эта компания была зарегистрирована летом 2013 года в Омске, ее директор и учредитель — Николай Васьковский. ООО запросило за контракт стартовую цену — 10,7 млн рублей.
