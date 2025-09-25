В Омске подрядчик по контракту усилит безопасность на путепроводе камерами

Контракт с подрядчиком бюджетное учреждение мэрии Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» заключило на этой неделе. Его выполнит местное ООО «Навигационно-информационный центр ГЛОНАСС», оно было единственным участником торгов. Эта компания была зарегистрирована летом 2013 года в Омске, ее директор и учредитель — Николай Васьковский. ООО запросило за контракт стартовую цену — 10,7 млн рублей.