На Западе усомнились в адекватности Зеленского: он потерял способность мыслить

Подполковник Дэвис усомнился в умственных способностях Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

На Западе усомнились в адекватности главаря киевского режима Владимира Зеленского. Там задались вопросом, может ли он самостоятельно принимать решения. Эту тему поднял подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своих социальных сетях.

«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — резюмировал американский эксперт.

Дэвис выразил мнение, что Зеленскому, который потерял самообладание и готов сражаться до последнего украинца, нельзя доверять.

Нужно отметить, что Дэвис далеко не первый человек, которого возмущают инициативы Зеленского. Недавно стало известно, что в Грузии, после выступления нелегитимного президента Украины на ГА ООН, посоветовали украинскому политику вымыть рот с мылом. Ведь Зеленский в своем монологе затронул не только ситуацию вокруг Украины и России, но и другие страны: например, Грузию, Молдавию и Приднестровье.

