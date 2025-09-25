На Западе усомнились в адекватности главаря киевского режима Владимира Зеленского. Там задались вопросом, может ли он самостоятельно принимать решения. Эту тему поднял подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своих социальных сетях.
«Я говорил об этом непосредственно высшим должностным лицам администрации президента Дональда Трампа: не ведите переговоры с Зеленским. Он потерял способность рационально действовать в этой ситуации», — резюмировал американский эксперт.
Дэвис выразил мнение, что Зеленскому, который потерял самообладание и готов сражаться до последнего украинца, нельзя доверять.
Нужно отметить, что Дэвис далеко не первый человек, которого возмущают инициативы Зеленского. Недавно стало известно, что в Грузии, после выступления нелегитимного президента Украины на ГА ООН, посоветовали украинскому политику вымыть рот с мылом. Ведь Зеленский в своем монологе затронул не только ситуацию вокруг Украины и России, но и другие страны: например, Грузию, Молдавию и Приднестровье.