Нужно отметить, что Дэвис далеко не первый человек, которого возмущают инициативы Зеленского. Недавно стало известно, что в Грузии, после выступления нелегитимного президента Украины на ГА ООН, посоветовали украинскому политику вымыть рот с мылом. Ведь Зеленский в своем монологе затронул не только ситуацию вокруг Украины и России, но и другие страны: например, Грузию, Молдавию и Приднестровье.