В Намангане семья обвинила хокима в потере дома — письмо появилось на заборе его контейнера

«Из-за вашего решения мы остались без дома. Моя мама умерла в скитаниях. Мой брат до сих пор без жилья, он не может жениться и обрести свой угол. Верим, что когда-нибудь вы вернетесь в свой дом, а мы уже 13 лет не можем вернуться в наш», — говорится в письме.
В районном хокимияте отреагировали на инцидент: рабочая группа провела проверку по факту опубликованного обращения. Выяснилось, что автором письма является жительница района Салима Кулдошева. При личной встрече с ней и разборе причин написания обращения было установлено, что ранее она не обращалась ни к хокиму района, ни в хокимият по поводу своих проблем.
Теперь Салиму включили в программу поддержки женщин («Женская тетрадь»), а её брату, который сейчас находится за границей, пообещали в течение 10 дней помочь вернуться и устроиться на подходящую работу — переговоры с ним провели по видеосвязи при участии молодежного лидера махалли.
Тем не менее, в хокимияте так и не уточнили, почему именно семья Кулдошевых лишилась дома и в чем конкретно обвиняют главу района. Самый важный вопрос, из-за чего всё началось, остался без ответа.