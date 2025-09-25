В Намангане семья обвинила хокима в потере дома — письмо появилось на заборе его контейнера

«Из-за вашего решения мы остались без дома. Моя мама умерла в скитаниях. Мой брат до сих пор без жилья, он не может жениться и обрести свой угол. Верим, что когда-нибудь вы вернетесь в свой дом, а мы уже 13 лет не можем вернуться в наш», — говорится в письме.