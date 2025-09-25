Ричмонд
В Намангане семья обвинила хокима в потере дома — письмо появилось на заборе его контейнера

Vaib.uz (Узбекистан. 25 сентября). Интересная история происходит сейчас в Нарынском районе Наманганской области — именно там, где хоким после критики президента перебрался жить в контейнер. На днях к ограждению этого самого контейнера кто-то прикрепил необычное письмо. В нём утверждалось, что семья в этом районе осталась без дома из-за действий хокима.

«Из-за вашего решения мы остались без дома. Моя мама умерла в скитаниях. Мой брат до сих пор без жилья, он не может жениться и обрести свой угол. Верим, что когда-нибудь вы вернетесь в свой дом, а мы уже 13 лет не можем вернуться в наш», — говорится в письме.

В районном хокимияте отреагировали на инцидент: рабочая группа провела проверку по факту опубликованного обращения. Выяснилось, что автором письма является жительница района Салима Кулдошева. При личной встрече с ней и разборе причин написания обращения было установлено, что ранее она не обращалась ни к хокиму района, ни в хокимият по поводу своих проблем.

Теперь Салиму включили в программу поддержки женщин («Женская тетрадь»), а её брату, который сейчас находится за границей, пообещали в течение 10 дней помочь вернуться и устроиться на подходящую работу — переговоры с ним провели по видеосвязи при участии молодежного лидера махалли.

Тем не менее, в хокимияте так и не уточнили, почему именно семья Кулдошевых лишилась дома и в чем конкретно обвиняют главу района. Самый важный вопрос, из-за чего всё началось, остался без ответа.