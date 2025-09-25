Проблема в глубине: в Челябинскую область запретили ввозить лук из Казахстана

На границе Челябинской области и Казахстана остановили груженые репчатым луком машины. В Россию хотели ввезти 44 тонны свежих овощей. Но при проверке товара обнаружилась проблема.
— При досмотре груза было установлено, что маркировка на упаковках с продукцией есть только на видимой части груза, в глубине кузова мешки с луком маркировки не имеют, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.
Этикетки с указанием объема, времени и места производства, а также другими данными считаются обязательной частью фитосанитарных документов. Без них провозить товар через границу запрещено.
Водителей теперь ждут штрафы за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Лук им пришлось везти обратно в Казахстан.