Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблема в глубине: в Челябинскую область запретили ввозить лук из Казахстана

Россельхознадзор не пустил в Челябинскую область 44 тонны лука.

Источник: Комсомольская правда

На границе Челябинской области и Казахстана остановили груженые репчатым луком машины. В Россию хотели ввезти 44 тонны свежих овощей. Но при проверке товара обнаружилась проблема.

— При досмотре груза было установлено, что маркировка на упаковках с продукцией есть только на видимой части груза, в глубине кузова мешки с луком маркировки не имеют, — рассказали в Уральском управлении Россельхознадзора.

Этикетки с указанием объема, времени и места производства, а также другими данными считаются обязательной частью фитосанитарных документов. Без них провозить товар через границу запрещено.

Водителей теперь ждут штрафы за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции. Лук им пришлось везти обратно в Казахстан.