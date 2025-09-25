Опасная находка на границе: в Красноярск не пустили зараженные плоды из Китая

Возбудитель болезни поражает косточковые плодовые деревья — сливу, вишню, персик, абрикос, миндаль и черешню, а также яблони и груши. Инфицированные плоды за считанные дни сгнивают, засыхают и превращаются в «мумию», сообщили в Россельхознадзоре.