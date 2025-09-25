В Чувашии запатентовали монополярный электрод для операций на щитовидной железе

В команду разработчиков вошли кандидаты медицинских наук, доценты кафедры хирургических болезней ЧГУ Владимир Осипов и Гузель Айзетуллова. По словам декана медицинского факультета Чувашского госуниверситета Валентины Диомидовой, разработкой занялись, в частности, из-за растущей потребности в более безопасных и эффективных методах малоинвазивной хирургии. «В нашем университете накоплен значительный научный потенциал, в том числе в области электрохирургии. Мы решили использовать его для создания нового решения, которое могло бы внести реальный вклад в улучшение качества жизни пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении заболеваний щитовидной железы», — приводятся в сообщении слова декана.