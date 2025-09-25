Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс из Самары вылетел в Анталью после суточной задержки

Самолет из Самары в Анталью отправился в пункт назначения ночью в четверг, 25 сентября, в 3:58 (MSK+1). Об этом сообщается на сайте аэропорта Курумоч.

Источник: Коммерсантъ

Рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в среду в 04:05. Но отправление перенесли на два часа, а затем снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА. После этого вылет повторно перенесли сначала из-за отдыха экипажа, потом из-за поломки самолета.

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше