Рейс из Самары вылетел в Анталью после суточной задержки

Рейс авиакомпании Azur Air должен был вылететь в среду в 04:05. Но отправление перенесли на два часа, а затем снова отложили из-за угрозы атаки БПЛА. После этого вылет повторно перенесли сначала из-за отдыха экипажа, потом из-за поломки самолета.
Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку.
