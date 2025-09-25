Ричмонд
Российские пенсионеры до октября выберут способ получения соцуслуг

В ОП пенсионерам напомнили о выборе соцуслуг до октября.

Источник: Комсомольская правда

К 1 октября российские пенсионеры должны определиться со способом получения социальных услуг — в натуральной или денежной форме. Об этом в интервью ТАСС напомнил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он уточнил, что если гражданин не намерен пользоваться услугами, вместо них он может попросить денежную компенсацию, размер которой составляет 1 тысячу 728 рублей в месяц. Эта сумма ежегодно индексируется.

Кроме того, Машаров напомнил, что выбравшие натуральную форму соцуслуг получают лекарства и разные медицинские изделия, путевки и бесплатный проезд на междугородних направлениях к месту лечения и обратно.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что 1 октября пенсии военнослужащих будут проиндексированы на 7,6 процента.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что за три года на социальные нужды, включая пенсии и их индексацию, будет выделено около 60 триллионов рублей.