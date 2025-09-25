Любопытство кузбассовца обошлось ему в 3,5 млн рублей: неожиданная находка «черного копателя» довела до суда

Любопытство жителя Кузбасса обошлось ему в 3,5 млн рублей. Отмечается, что неожиданная находка «черного копателя» довела его до суда. Речь идет о ликвидированной шахте для ядерных ракет. Именно это обнаружил россиянин, когда проводил раскопки.
Мариинский городской суд Кемеровской области постановил взыскать с местного жителя компенсацию в размере 3,5 миллиона рублей за ущерб, причинённый лесному фонду. Мужчина обнаружил и раскопал заброшенную шахту, которая более 30 лет оставалась без внимания. В этой шахте ранее хранилась ядерная ракета. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. А позже специалисты лесоохраны посчитали и ущерб, причиненный лесному фонду незаконными действиями кузбассовца. Его размер составил около 3,5 млн рублей», — говорится в пресс-службе суда.
Оказалось, что кузбассовец и его напарник делали расчеты и искали залежи металла под землей. Но вместо обогащения «черные копатели» нарвались на заброшенную шахту со времен СССР, а также уничтожили около двух квадратных километров лесополосы.
