Любопытство кузбассовца обошлось ему в 3,5 млн рублей: неожиданная находка «черного копателя» довела до суда

«За использование лесных участков для распашки и других целей без специального разрешения кузбассовец был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. А позже специалисты лесоохраны посчитали и ущерб, причиненный лесному фонду незаконными действиями кузбассовца. Его размер составил около 3,5 млн рублей», — говорится в пресс-службе суда.