Запатентован способ экспресс-диагностики рецидива желудочного кровотечения

Гастродуоденальное кровотечение — угрожающее жизни состояние, связанное с потерей крови при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки. Кровотечение может возникать при эрозиях, язвах, раке желудка, при этом ранние признаки кровотечения у человека могут отсутствовать, поэтому диагностика кровотечения на раннем этапе — основополагающая задача современной медицинской науки. «Кровотечение в просвет полого органа — весьма опасное состояние, его нужно останавливать сразу после распознавания, промедление и несвоевременная диагностика грозят запредельной кровопотерей и геморрагическим шоком», — подчеркивает один из разработчиков, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии ПГУ Константин Сергацкий. Окончательный диагноз ставится в больнице после эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, пациенту проводят гастроскопию (эзофагогастродуоденоскопию, ЭГДС) и останавливают кровотечение, если оно продолжается, однако в более чем 20% случаев возникает рецидив.