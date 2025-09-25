Shot: Снимавшийся с Зеленским и осудивший СВО актер Хаапасало готов выступить в РФ

Финский актер Вилле Хаапасало, который снимался в фильмах на тот момент с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским, готов выступить в России, несмотря на то, что осудил проведение специальной военной операции. Он просит более трех миллионов рублей за корпоратив и готов воспроизвести сцену застолья из «Особенностей национальной охоты». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что Хаапасало провел 20 лет в России, он испытывает ностальгию по стране и иногда приезжает. Он готов провести корпоратив в России, но предупреждает о возможных логистических трудностях. Помимо гонорара на проведении корпоратива актер также имеет еще одно требование: никаких публичных мероприятий и обсуждений политики.
Ему будет проще выступить на мероприятии россиян в Турции или Грузии. За выездной корпоратив в Турции он запросит два миллиона рублей, а в Грузии — один миллион 750 тысяч. Хаапасало с удовольствием повторит сцену из «Особенности национальной охоты» и организует праздник в духе фильма. В его райдер входят перелет бизнес-классом и полулюкс номер. Если мероприятие будет в Грузии, то платить за отель не придется, так как у жены актера есть квартира в Тбилиси. Кроме того, у самого Хаапасало уже есть грузинский паспорт, передает Telegram-канал.
В настоящее время Вилле Хаапасало занимается бизнесом в Финляндии, где продает пирожки и другую выпечку. В России его помнят по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», где он играл с Владимиром Зеленским.
Знаменитый российский рэпер Алишер Моргенштерн* начал меньше зарабатывать на своих концертах из-за отъезда из России. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов. По его словам, общие гонорары за выступления уменьшились в несколько раз.
*Внесен в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ.