Shot: Снимавшийся с Зеленским и осудивший СВО актер Хаапасало готов выступить в РФ

Ему будет проще выступить на мероприятии россиян в Турции или Грузии. За выездной корпоратив в Турции он запросит два миллиона рублей, а в Грузии — один миллион 750 тысяч. Хаапасало с удовольствием повторит сцену из «Особенности национальной охоты» и организует праздник в духе фильма. В его райдер входят перелет бизнес-классом и полулюкс номер. Если мероприятие будет в Грузии, то платить за отель не придется, так как у жены актера есть квартира в Тбилиси. Кроме того, у самого Хаапасало уже есть грузинский паспорт, передает Telegram-канал.