Совмин Крыма сказал о плане запуска поездов между Минском и Симферополем

По словам Мурадова, прорабатывается вопрос о запуске поездов из Минска с Симферополь. Он добавил, что указанный вопрос носит чисто экономический характер. Заместитель председателя Совета министров Крыма обратил внимание, что востребованность озвученного направления зависит от сезона. Так, летом поток туристов увеличивается. Он уточнил, что также обсуждает вопрос о введении прицепных вагонов к поезду из Крыма в Смоленск.