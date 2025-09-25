Совмин Крыма сказал о плане запуска поездов между Минском и Симферополем. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма, постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, передает Sputnik.by.
По словам Мурадова, прорабатывается вопрос о запуске поездов из Минска с Симферополь. Он добавил, что указанный вопрос носит чисто экономический характер. Заместитель председателя Совета министров Крыма обратил внимание, что востребованность озвученного направления зависит от сезона. Так, летом поток туристов увеличивается. Он уточнил, что также обсуждает вопрос о введении прицепных вагонов к поезду из Крыма в Смоленск.
Георгий Мурадов заявил, что Крым пользуется большим спросом у белорусов.
— Дети белорусские приезжают к нам. В этом году принимали группу ребят по линии постоянного представительства в «Артеке», — сообщил зампред Совета министров.
Кроме того, Мурадов напомнил, что в Крыму есть санаторий «Беларусь», пользующийся постоянным спросом у туристов из указанной страны. Он обратил внимание на важность более активной работы белорусский и российских туроператоров по крымскому направлению.
