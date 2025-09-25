Экономист Капустина: Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью

Осенью дачники чаще всего рискуют получить штрафы за нарушение правил пожарной безопасности и неправильное обращение с отходами, пояснила профессор Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина.
Она отметила, что сжигание листвы, веток и другого мусора на участках может обойтись гражданам в 5−15 тысяч рублей. Подобные действия допускаются только в специально оборудованных местах. Эксперт добавила, что дым от отходов содержит канцерогены и загрязняет воздух, а безопасной альтернативой станут компостирование, измельчение и использование растительных остатков как удобрений.
Капустина также напомнила, что осенью часто выявляют самовольные постройки, возведенные за сезон. В таких случаях штрафы достигают пяти тысяч рублей для граждан и до одного миллиона для юридических лиц. Кроме того, нарушителей могут обязать снести постройки за свой счет.
Еще одним основанием для наказания становится неправильная организация септиков или сброс неочищенных стоков. По словам эксперта, природоохранные органы усилили контроль в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой, передает Lenta.ru.
Новые правила для владельцев садовых и огородных участков повлияют на их повседневную жизнь. Закон закрепил ограничения на коммерческое использование земли и порядок продажи излишков урожая.