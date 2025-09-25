Экономист Капустина: Дачников могут оштрафовать за сжигание листвы осенью

Она отметила, что сжигание листвы, веток и другого мусора на участках может обойтись гражданам в 5−15 тысяч рублей. Подобные действия допускаются только в специально оборудованных местах. Эксперт добавила, что дым от отходов содержит канцерогены и загрязняет воздух, а безопасной альтернативой станут компостирование, измельчение и использование растительных остатков как удобрений.