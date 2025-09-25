Экс-начальника угрозыска из Красноярска осудили за слив из базы данных

Ранее ведомство сообщало, что 2021 году к начальнику отдела уголовного розыска из Красноярска обратился председатель КПК «Абаюд Инвест» с просьбой предоставить ему данные из ведомственной программы о наличии судимостей и административных нарушений у 598 человек, 362 из которых — пайщики-члены кооператива. Сотрудник полиции согласился, за что получил 300 тысяч рублей. Взятка выплачивалась частями — по 500 рублей за каждого проверенного человека. Последний платеж был осуществлён в декабре 2022 года.