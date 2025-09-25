Врач из Уфы рассказала, какие болезни чаще выявляют на диспансеризации

Регулярное прохождение диспансеризации позволяет обнаруживать серьёзные заболевания на ранних стадиях, когда они еще не проявляются симптомами. Как пояснила исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе Городской клинической больницы № 13 Уфы Альфия Ялаева в интервью UfaTime.ru, это значительно увеличивает шансы на успешное лечение.
Особое внимание во время профилактических осмотров уделяется выявлению онкологических заболеваний. По словам специалиста, за текущий год в больнице уже диагностировали 76 случаев злокачественных опухолей на первой и второй стадиях, когда прогноз для пациентов наиболее благоприятный.
Врач отметила, что запущенные формы рака обычно обнаруживают у людей, которые не проходили диспансеризацию более двух лет. Чаще всего медики выявляют рак молочной железы и кишечника — эти заболевания на начальных этапах развиваются бессимптомно.
Кроме онкологии, при диспансеризации часто обнаруживают повышенный уровень сахара в крови, сигнализирующий о диабете, и высокое артериальное давление — основной фактор риска инфарктов и инсультов.
Процесс обследования включает два этапа. На первом этапе проводятся опрос, основные измерения, анализы крови, флюорография, маммография и другие стандартные процедуры. Второй этап предусматривает углублённую диагностику с консультациями узких специалистов и дополнительными исследованиями при необходимости.
По данным ГКБ № 13, за пять месяцев 2025 года диспансеризацию прошли 6 596 человек, из которых 2 965 были направлены на второй этап обследования. В результате выявили 5 случаев новообразований, 115 заболеваний системы кровообращения, 34 случая диабета и 25 болезней желудочно-кишечного тракта.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.