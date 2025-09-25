Врач из Уфы рассказала, какие болезни чаще выявляют на диспансеризации

Особое внимание во время профилактических осмотров уделяется выявлению онкологических заболеваний. По словам специалиста, за текущий год в больнице уже диагностировали 76 случаев злокачественных опухолей на первой и второй стадиях, когда прогноз для пациентов наиболее благоприятный.