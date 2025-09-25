Марочко: бойцы ВС РФ заняли шахту на северных окраинах Северска

По его словам, шахту боевики ВСУ превратили в хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия находились средства обнаружения и связи. Вокруг шахты размещены наблюдательные посты и опорные пункты ВСУ. Марочко отметил, что за них еще пока идут бои.