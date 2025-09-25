Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: бойцы ВС РФ заняли шахту на северных окраинах Северска

Территория шахты была для ВСУ хорошо укрепленной позицией.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные, развивая успех около Серебрянки в ДНР, смогли продвинуться в юго-западном направлении и занять территорию в районе шахты № 6 на северных окраинах Северска. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, шахту боевики ВСУ превратили в хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия находились средства обнаружения и связи. Вокруг шахты размещены наблюдательные посты и опорные пункты ВСУ. Марочко отметил, что за них еще пока идут бои.

Военный эксперт добавил, что у подразделений ВС РФ в данном районе есть стратегическое преимущество, благодаря занятым ранее высотам. Они позволяют контролировать обширные участки на северных окраинах Северска.

Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ закрепляются в Ямполе в ДНР.