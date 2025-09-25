Марочко: бойцы ВС РФ заняли шахту на северных окраинах Северска

Российские военные, развивая успех около Серебрянки в ДНР, смогли продвинуться в юго-западном направлении и занять территорию в районе шахты № 6 на северных окраинах Северска. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, шахту боевики ВСУ превратили в хорошо укрепленную позицию с разветвленной системой снабжения. На трубах предприятия находились средства обнаружения и связи. Вокруг шахты размещены наблюдательные посты и опорные пункты ВСУ. Марочко отметил, что за них еще пока идут бои.
Военный эксперт добавил, что у подразделений ВС РФ в данном районе есть стратегическое преимущество, благодаря занятым ранее высотам. Они позволяют контролировать обширные участки на северных окраинах Северска.
Ранее Марочко рассказал, что ВС РФ закрепляются в Ямполе в ДНР.