РИА: Верке Сердючке могут запретить въезд в Россию

Украинскому артисту Андрею Данилко, более известному под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, могут запретить въезд в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы правоохранительных органов РФ.
По имеющимся данным, сейчас существуют официальные причины для принятия решения о запрете на пересечение границы России. В публикации указывается, что с 2022 года Данилко неоднократно делал резкие заявления в адрес России и ее политического руководства.
— На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ, — приводят информацию от органов в материале.
По словам продюсера Леонида Дзюника, Данилко всерьез рассматривает возможность навсегда покинуть Украину и даже запросить политическое убежище.
Данилко на концерте в Одессе нецензурно прокомментировал критику из-за песен на русском языке. Затем актер исполнил строки песни «Если не любят нас», включив в них ненормативную лексику.
Ранее украинские сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности владельца отеля, в котором во время концерта Верки Сердючки исполнялись композиции на русском языке. По словам уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя, именно он пожаловался на отель в полицию.