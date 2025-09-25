В России упали продажи водки и коньяка: с чем это связано

Схожая ситуация в других регионах. На Камчатке продажи водки упали на 7,97%, в Костромской области — на 7,39%, в Мурманской — на 5,25%, в Калужской — на 6%, в Коми — на 8,62%, в Карелии — на 5,52%. В Бурятии спрос на водку сократился на 9,46%, а в Забайкалье, наоборот, вырос на 2,84%. Самый заметный рост продаж водки отмечен в Северной Осетии — на 16,44%, в Карачаево-Черкесии — на 14,06% и в Ингушетии — на 10,6%.