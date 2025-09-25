В России упали продажи водки и коньяка: с чем это связано

В России за январь-август 2025 года продажи водки упали на 3,94%, до 47,82 млн декалитров, а коньяка — на 9,57%, до 8,19 млн декалитров, по данным ЕГАИС. Главная причина — рост акцизов и минимальных розничных цен. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Акциз на спирт увеличился на 15%, до 740 рублей за литр, минимальная цена водки выросла на 16,7%, до 349 рублей, а коньяка — на 17%, до 651 рубля. Это привело к снижению спроса на крепкий алкоголь. Эксперты прогнозируют, что по итогам года розлив крепких напитков сократится на 6−7%.
В регионах с дополнительными ограничениями на продажу алкоголя спрос падает быстрее. С апреля 2024 года местные власти могут ограничивать торговлю спиртным, включая время продажи в кафе и ресторанах в жилых домах. К январю 2025 года такие меры ввели 63 региона, включая Вологодскую, Кировскую, Амурскую области и другие. В Вологодской области, где торговля алкоголем разрешена только с 12 до 14 часов по будням, продажи водки снизились на 12,76%, до 574,4 тыс. декалитров, а коньяка — на 19,53%, до 59,4 тыс. декалитров.
Схожая ситуация в других регионах. На Камчатке продажи водки упали на 7,97%, в Костромской области — на 7,39%, в Мурманской — на 5,25%, в Калужской — на 6%, в Коми — на 8,62%, в Карелии — на 5,52%. В Бурятии спрос на водку сократился на 9,46%, а в Забайкалье, наоборот, вырос на 2,84%. Самый заметный рост продаж водки отмечен в Северной Осетии — на 16,44%, в Карачаево-Черкесии — на 14,06% и в Ингушетии — на 10,6%.
«Ъ» со ссылкой на представителя одной из компаний отметил, что ограничения вызывают временное снижение продаж, но магазины адаптируются, открываясь в новых местах. Перед Новым годом заказы на алкоголь останутся на уровне прошлого года. Подчеркивается также, что закрытие легальных точек продажи ведет к росту теневого рынка.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал, что региональная сеть алкомаркетов Северный градус" проведет ребрендинг и изменит концепцию работы. По его словам, доля алкоголя в магазинах не будет превышать 20%.