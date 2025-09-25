«Теперь нас пятеро!» Регина Тодоренко и Влад Топалов снова стали родителями

А вот имя наследника пара пока не стала раскрывать. Тодоренко и Топалов уже воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся семейными моментами в соцсетях, оставаясь одной из самых открытых и искренних звездных пар в российском шоу-бизнесе. Эта беременность принесла им не только радость, но и немало поводов для волнений. Тодоренко на последних неделях беременности пережила серьёзный стресс из-за признаков гипоксии плода. Но, к счастью, всё обошлось.