«Теперь нас пятеро!» Регина Тодоренко и Влад Топалов снова стали родителями

Телеведущая Регина Тодоренко и бывший солист группы «Smash!!» Влад Топалов стали родителями в третий раз. У пары родился сын. Трогательные фото молодая мамы выложила в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Теперь нас пятеро. Дорогие мои, благодарю за поддержку и трепетное отношение к моей семье. Обязательно скоро поделюсь своей историей. Пока приходим в себя, учимся звучать слаженно с нашим новоиспеченным маленьким музыкантом», — обратилась к подписчицам ведущая.

А вот имя наследника пара пока не стала раскрывать. Тодоренко и Топалов уже воспитывают двух сыновей — Михаила и Мирослава. Регина и Влад часто делятся семейными моментами в соцсетях, оставаясь одной из самых открытых и искренних звездных пар в российском шоу-бизнесе. Эта беременность принесла им не только радость, но и немало поводов для волнений. Тодоренко на последних неделях беременности пережила серьёзный стресс из-за признаков гипоксии плода. Но, к счастью, всё обошлось.

