Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спустя месяц в Омске не возобновила движение популярная маршрутка в Чкаловск

470-й маршрут ездил с Левого берега до улицы Романенко.

Источник: Комсомольская правда

В сентябре, после августовского объявления о перезапуске частного маршрута № 470 («Ул. Романенко» — «ДСК-2») омичи так его и не дождались. Горожане выразили свое негодование в соцсетях.

Под записью группы городского департамента транспорта во «ВКонтакте» пассажиры задали вопрос: «Где обещанный маршрут?» На это представители ведомства переадресовали претензии перевозчику.

«Перевозчику маршрута поручено укомплектовать маршрут подвижным составом», — указали в департаменте.

Как уже сказано, анонс о возобновлении движения микроавтобусов № 470 мэрия озвучила в августе. Кстати, еще до прекращения работы маршрута на него шли жалобы о сбоях и нестабильных длинных интервалах движения автобусов, особенно в вечернее время.

Ранее мы сообщали, что омичи пожаловались на работу возобновленного троллейбусного маршрута № 7 м, который выглядит уже по-другому, нежели старый № 7.