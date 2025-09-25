Спустя месяц в Омске не возобновила движение популярная маршрутка в Чкаловск

Как уже сказано, анонс о возобновлении движения микроавтобусов № 470 мэрия озвучила в августе. Кстати, еще до прекращения работы маршрута на него шли жалобы о сбоях и нестабильных длинных интервалах движения автобусов, особенно в вечернее время.