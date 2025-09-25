Спустя месяц в Омске не возобновила движение популярная маршрутка в Чкаловск

В сентябре, после августовского объявления о перезапуске частного маршрута № 470 («Ул. Романенко» — «ДСК-2») омичи так его и не дождались. Горожане выразили свое негодование в соцсетях.
Под записью группы городского департамента транспорта во «ВКонтакте» пассажиры задали вопрос: «Где обещанный маршрут?» На это представители ведомства переадресовали претензии перевозчику.
«Перевозчику маршрута поручено укомплектовать маршрут подвижным составом», — указали в департаменте.
Как уже сказано, анонс о возобновлении движения микроавтобусов № 470 мэрия озвучила в августе. Кстати, еще до прекращения работы маршрута на него шли жалобы о сбоях и нестабильных длинных интервалах движения автобусов, особенно в вечернее время.
Ранее мы сообщали, что омичи пожаловались на работу возобновленного троллейбусного маршрута № 7 м, который выглядит уже по-другому, нежели старый № 7.