Власти сказали, что Копище, Боровляны и Сеница не войдут в состав Минска. Подробности обнародовало агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана столицы.
Среди обращений от граждан были и те, которые связаны с включением в состав Минска некоторых населенных пунктов, расположенных вблизи столицы. Речь идет про Гатово, Боровляны, Сеницу, Копище, Стиклево.
На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе города Минска уточнили, что подобные решения принимаются только по согласованию с президентом Беларуси, а также при наличии экономических обоснований для объединения. На данный момент в этом нет необходимости.
Однако остается фактом, что в малых населенных пунктах необходимо создавать условия для комфортной жизни населения. На сегодняшний день есть существенная разница в социальных стандартах в Минске и небольших поселениях.
