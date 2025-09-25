Ричмонд
Власти сказали, что Копище, Боровляны и Сеница не войдут в состав Минска

Власти сообщили, войдут ли Боровляны, Сеница, Копище в состав Минска.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, что Копище, Боровляны и Сеница не войдут в состав Минска. Подробности обнародовало агентство «Минск-Новости» по итогам общественного обсуждения новой редакции генерального плана столицы.

Среди обращений от граждан были и те, которые связаны с включением в состав Минска некоторых населенных пунктов, расположенных вблизи столицы. Речь идет про Гатово, Боровляны, Сеницу, Копище, Стиклево.

На архитектурно-градостроительном Совете при главном архитекторе города Минска уточнили, что подобные решения принимаются только по согласованию с президентом Беларуси, а также при наличии экономических обоснований для объединения. На данный момент в этом нет необходимости.

Однако остается фактом, что в малых населенных пунктах необходимо создавать условия для комфортной жизни населения. На сегодняшний день есть существенная разница в социальных стандартах в Минске и небольших поселениях.

