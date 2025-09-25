Жителей и гостей донской столицы приглашают на фотовыставку «Ростова в объективе»

Донскую столицу глазами фотокорреспондентов ведущих СМИ города и региона, в том числе от авторов «КП — Ростов-на-Дону», можно увидеть до 10 октября на выставке «Ростов в объективе» в патриотическом центре «Победа» на Большой Садовой, 51. Об этом сообщают в администрации Ростова-на-Дону.
— Экспозиция включает 13 уникальных фоторабот. Авторами снимков стали фотокорреспонденты городских и региональных средств массовой информации, — рассказали городские власти.
Среди представленных работ две фотографии сделаны корреспондентами «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» Екатериной Руденко и Дмитрием Кутеповым.
Выставка будет доступна для посещения ежедневно. Ростовчане и гости города могут увидеть южную столицу через объектив тех, кто каждый день неотрывно следит за жизнью областного центра.
