Sky News: Полиция эвакуирует жителей Суиндона после мощного взрыва в промзоне

По информации, поступившей от полиции, экстренные службы, включая пожарных и медиков, приехали в район Groundwell Industrial Estate примерно в 19:30 по местному времени (21:30 по Москве). Полиция призвала жителей, находящихся поблизости, закрыть окна и не подходить к месту происшествия из соображений безопасности. На место прибыли не менее десяти пожарных и специализированных машин.