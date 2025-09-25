Sky News: Полиция эвакуирует жителей Суиндона после мощного взрыва в промзоне

Британская полиция проводит эвакуацию жителей Суиндона после сильного взрыва в промышленной зоне. Об этом сообщает телеканал Sky News с ссылкой на правоохранительные органы.
— Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в Уилтшире после «мощного взрыва» на складе в промышленной зоне. В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом с промышленной зоной, — сообщил телеканал.
По информации, поступившей от полиции, экстренные службы, включая пожарных и медиков, приехали в район Groundwell Industrial Estate примерно в 19:30 по местному времени (21:30 по Москве). Полиция призвала жителей, находящихся поблизости, закрыть окна и не подходить к месту происшествия из соображений безопасности. На место прибыли не менее десяти пожарных и специализированных машин.
Очевидцы рассказали, что в момент взрыва их дома сильно тряслись, говорится в публикации.
