Российские школы получили план действий при атаках дронов

Школы на всей территории России получили разъяснения и алгоритмы действий на случай атак беспилотников, рассказал «РИА Новости» первый замглавы Минпросвещения Александр Бугаев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов», — сказал Бугаев.

Всероссийские учения по действиям при террористической угрозе для работников школ и колледжей впервые провели в августе 2023 года. Их организует Минпросвещения совместно с МЧС, МВД и Росгвардией. В 2025 году такие учения прошли 29 и 30 апреля, а также 28 и 29 августа в 88 регионах России.

Задача мероприятия — обеспечение психологической и практической готовности к действиям в условиях кризиса, проверка работоспособности систем оповещения без применения громкоговорящих систем, отработка взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над территорией России были сбиты 55 дронов. Атакам подверглись Ростовская область, Краснодарский край и Крым.