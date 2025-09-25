Российские школы получили план действий при атаках дронов

«У нас два раза в год проходят всероссийские учения. Один из вопросов, которые отрабатываются, поведение и действия и учеников, и учителей, и вообще персонала образовательных организаций в таких ситуациях. В том числе конкретно разбирается вот этот кейс, связанный с атакой беспилотных летательных аппаратов», — сказал Бугаев.
Задача мероприятия — обеспечение психологической и практической готовности к действиям в условиях кризиса, проверка работоспособности систем оповещения без применения громкоговорящих систем, отработка взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
После начала военной операции российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. За прошедшую ночь, по данным Минобороны, над территорией России были сбиты 55 дронов. Атакам подверглись Ростовская область, Краснодарский край и Крым.