Российские правоохранительные органы рассматривают возможность запрета на въезд украинскому артисту Андрею Данилко, известному под псевдонимом Верка Сердючка. Об этом стало известно из документов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Основания для ограничения въезда связаны с публичными высказываниями артиста. С 2022 года Данилко неоднократно критиковал Россию и её руководство.
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию РФ», — говорится в документах.
На Украине Данилко также столкнулся с проблемами. Бориспольский суд Киевской области оштрафовал директора концертного комплекса, где в июне выступал артист. Причиной стало исполнение двух песен на русском языке, что нарушило местные правила организации концертов. Суд обязал директора выплатить штраф в размере 425 гривен (примерно 10 долларов) и судебный сбор в 605 гривен (около 15 долларов). Руководитель комплекса на заседание суда не явился.
Ситуацию прокомментировал продюсер и друг артиста Леонид Дзюник. Он считает, что на Украине сейчас царит атмосфера напряжённости, из-за чего Данилко, вероятно, ждут новые санкции. По словам Дзюника, артист поддерживал украинские власти и был готов отказаться от выступлений в России ради более выгодных новогодних корпоративов на родине. Однако продюсер уверен, что местные радикалы ищут врагов среди своих, и Данилко могут оштрафовать. За первое нарушение сумма штрафа может составить до 8500 гривен (около 16 тысяч рублей), а за повторные — до 11 900 гривен (примерно 22 448 рублей).
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов высказался о возможной судьбе Данилко в случае его попадания в зону специальной военной операции. По мнению парламентария, единственным способом для артиста сохранить жизнь будет сдача в плен российской армии. Милонов посоветовал Данилко не менять сценический образ Верки Сердючки и использовать радиочастоту «Волга» для сдачи. Депутат отметил, что таланты артиста могут найти применение даже в таких условиях.
Милонов также подчеркнул, что многие украинские политики, поддерживающие конфликт с Россией, сами избегают участия в боевых действиях, отправляя на передовую других. По его словам, те, кто открыто поддерживает Вооружённые силы Украины, со временем могут оказаться в сложной ситуации, вплоть до отправки на линию боевых действий.