Верке Сердючке хотят закрыть въезд в Россию из-за публичных высказываний

Ситуацию прокомментировал продюсер и друг артиста Леонид Дзюник. Он считает, что на Украине сейчас царит атмосфера напряжённости, из-за чего Данилко, вероятно, ждут новые санкции. По словам Дзюника, артист поддерживал украинские власти и был готов отказаться от выступлений в России ради более выгодных новогодних корпоративов на родине. Однако продюсер уверен, что местные радикалы ищут врагов среди своих, и Данилко могут оштрафовать. За первое нарушение сумма штрафа может составить до 8500 гривен (около 16 тысяч рублей), а за повторные — до 11 900 гривен (примерно 22 448 рублей).