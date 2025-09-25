В Британии прогремел мощный взрыв: сотни жителей района вынуждены эвакуироваться

В Британии прогремел мощный взрыв. По информации издания Sky News, инцидент произошел в промзоне Суиндон. Отмечается, что сейчас британская полиция проводит эвакуацию сотен местных жителей.
«Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в Уилтшир после “мощного взрыва” на складе в промышленной зоне… В полиции заявили, что работают над эвакуацией районов, расположенных рядом с промышленной зоной», — говорится в сообщении от издания.
Очевидцы рассказали, что взрыв был такой сильный, что их дома затряслись. Полиция попросила жителей, проживающих рядом с промышленной зоной, закрыть окна и не приближаться к этому месту из-за угрозы безопасности. На место происшествия прибыли как минимум 10 пожарных машин и другие специализированные службы.
Ранее KP.RU сообщил, что на заводе компании U.S. Steel в Пенсильвании прогремел взрыв. Сообщается, что инцидент произошел в августе 2025 года. Оперативные службы эвакуировали людей, но без пострадавших не обошлось.