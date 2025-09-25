В Британии прогремел мощный взрыв: сотни жителей района вынуждены эвакуироваться

Очевидцы рассказали, что взрыв был такой сильный, что их дома затряслись. Полиция попросила жителей, проживающих рядом с промышленной зоной, закрыть окна и не приближаться к этому месту из-за угрозы безопасности. На место происшествия прибыли как минимум 10 пожарных машин и другие специализированные службы.