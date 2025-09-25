Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопительный сезон в Тольятти начнется 26 сентября

В пятницу, 26 сентября, в Тольятти начнется пуск тепла в дошкольные, общеобразовательные учреждения, медицинские организации, учреждения культуры и спорта.

Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал глава Автограда Илья Сухих.

«Пуск будем осуществлять с 26 сентября по заявкам руководителей в теплоснабжающие организации», — пишет мэр.

Жилфонд начнет отапливаться с 30 сентября в соответствии с графиками подключения потребителей по заявкам УК, ТСЖ, ТСН и иных организаций.

«Соответствующие постановления подписаны. Поручил своему заместителю по городскому хозяйству Михаилу Абросимову обеспечить надлежащий контроль за началом отопительного периода 2025−2026 годов», — отмечает Сухих.