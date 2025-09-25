Отопительный сезон в Тольятти начнется 26 сентября

Об этом на своей странице в «ВКонтакте» написал глава Автограда Илья Сухих.
«Пуск будем осуществлять с 26 сентября по заявкам руководителей в теплоснабжающие организации», — пишет мэр.
Жилфонд начнет отапливаться с 30 сентября в соответствии с графиками подключения потребителей по заявкам УК, ТСЖ, ТСН и иных организаций.
«Соответствующие постановления подписаны. Поручил своему заместителю по городскому хозяйству Михаилу Абросимову обеспечить надлежащий контроль за началом отопительного периода 2025−2026 годов», — отмечает Сухих.