Выяснилось, что такое адренохром и как он связан с теориями заговора

Научный интерес к адренохрому возник во второй половине XX века: тогда американские исследователи провели ряд экспериментов, пытаясь выяснить его влияние на организм человека. В 1954 году психиатры Абрам Хоффер и Хамфри Осмонд предположили, что избыток адренохрома в мозгу может способствовать развитию шизофрении, дереализации и других психических расстройств, но эта гипотеза впоследствии была опровергнута. В 1967 году те же авторы предложили применять большие дозы витаминов С и В3 для «нейтрализации» вещества, однако эффективность такого подхода не подтвердилась в последующих исследованиях.