Выяснилось, что такое адренохром и как он связан с теориями заговора

Адренохром — химический элемент, который регулярно всплывает в разнообразных конспирологических теориях. Попытаемся понять, что это за вещество, при каких условиях оно образуется и почему привлекает внимание теоретиков заговора.
Адренохром образуется в ходе окисления адреналина — гормона стресса, запускающего реакцию «бей или беги» в мозге. Несмотря на сходство названия, к металлу хрому это вещество не имеет никакого отношения: суффикс «хром» лишь указывает на тёмно-фиолетовый оттенок проб, пишет «РБК».
Научный интерес к адренохрому возник во второй половине XX века: тогда американские исследователи провели ряд экспериментов, пытаясь выяснить его влияние на организм человека. В 1954 году психиатры Абрам Хоффер и Хамфри Осмонд предположили, что избыток адренохрома в мозгу может способствовать развитию шизофрении, дереализации и других психических расстройств, но эта гипотеза впоследствии была опровергнута. В 1967 году те же авторы предложили применять большие дозы витаминов С и В3 для «нейтрализации» вещества, однако эффективность такого подхода не подтвердилась в последующих исследованиях.
Связь адренохрома с шизофренией так и не нашла убедительного подтверждения, но это не помешало писателям XX века приписать веществу психоделические свойства. В знаменитом романе Энтони Берджесса «Заводной апельсин» герои употребляют молоко с добавлением «дренохрома». Хантер С. Томпсон в «Страхе и отвращении в Лас-Вегасе» описал эффект адренохрома и придумал мифический способ его добычи — якобы из надпочечников живого человека, отмечая при этом, что из трупа вещество «ни о чём». Съёмочная группа фильма по книге поясняла, что эпизод вымышленный и реального сильнодействующего наркотика с таким названием не существует.
Опыт тех, кто утвержlал, что пробовал адренохром, также не подтверждает легендарный психоделический эффект. Испанский писатель Эдуардо Даунинг в своей книге «Адренохром и другие мифические наркотики» отметил нулевой психоделический потенциал вещества, сравнив его действие с чашкой кофе. Отзывы на ресурсе Erowid описывают слабое воздействие: иногда учащённое сердцебиение, обильное потоотделение и сильную головную боль, но не галлюцинации; один респондент вспоминал мучительную двухчасовую боль, а затем её периодические рецидивы, иронизируя, что «галлюцинаций не было, если только эта боль не привиделась».
Тем не менее миф о мощном наркотическом действии адренохрома закрепился в массовой культуре и перекочевал в литературу, кино и сериалы XXI века. В британском сериале «Льюис» показали сцены, где зависимые получают вещество из надпочечников живого человека; у Терри Пратчетта в «Посохе и шляпе» встречается образ персонажа, будто бы проглотившего адренохром; в фильме 2017 года «Адренохром» группа маньяков убивает людей, чтобы извлечь это соединение.
Из массовой культуры миф постепенно мигрировал в интернет-пространство. Ещё в 2013—2014 годах на анонимном форуме 4chan возник поток материалов с апокалиптическими утверждениями о «извлечении адренохрома», а в последующие годы теория заговора обросла новыми деталями, чему способствовали политические события, в частности выборы 2016 года в США.
Согласно распространённой конспирологической версии, некие «мировые элиты» — высокопоставленные политики, знаменитости, деятели культуры и журналисты — якобы участвуют в кровавых ритуалах, в ходе которых мучают детей, после чего из их тел извлекают адренохром. По легенде, «элиты» настолько зависимы от этого вещества, что не могут без него существовать. Эта теория продолжает циркулировать в соцсетях: пользователи с профилями, украшенными американскими флагами или лозунгами Make America Great Again (MAGA), делятся мемами и «разоблачениями», поддерживая и дополняя миф.
Конспирологическая версия сочетает в себе элементы QAnon и древних антисемитских фальсификаций о «кровавом навете». Ритуальная сторона теории созвучна вековым антисемитским выдумкам о якобы ритуальном использовании крови, тогда как QAnon добавляет тезисы о педофилии и каннибализме «элит», провозглашая при этом фигуру Дональда Трампа как мнимого спасителя, призванного изгнать этих «сатанистов». Исследователи отмечают, что QAnon выступает как «зонтичная» теория, способная впитывать в себя части других конспирологических нарративов — от убийства Кеннеди до теорий о НЛО и событиях 11 сентября.
Как и во многих подобных историях, ядро мифа опирается на реальный факт: адренохром действительно существует и является продуктом окисления адреналина. Однако научные данные не подтверждают его причастность к психическим заболеваниям, и реальный эффект от его приема ограничивается, по имеющимся свидетельствам, головной болью, тахикардией и лёгким стимулирующим действием, а не яркими галлюцинациями. Версия о том, что адренохром добывают исключительно из умирающих детей, не имеет под собой никаких научных оснований и фактически представляет собой смесь антисемитских вымыслов и политически мотивированных инсинуаций.
Итак, адренохром — реальное химическое соединение, продукт окисления адреналина, но не обладающее наркотическими или психоделическими свойствами, которые ему приписывает легенда. Конспирологическая фабрика вокруг него использует старые мифы и современные политические нарративы для дискредитации оппонентов и манипуляции общественным мнением, хотя никаких достоверных доказательств «извлечения» вещества из людей или его якобы особых эффектов не представлено.
