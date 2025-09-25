Ричмонд
Кристофер Нолан стал новым президентом Американской гильдии режиссёров

Британский режиссёр Кристофер Нолан был избран новым президентом Американской гильдии режиссёров (DGA). Он является создателем таких известных фильмов, как «Интерстеллар», «Оппенгеймер», «Начало» и «Тёмный рыцарь». Соответствующее заявление уже опубликовано на сайте гильдии.

Источник: Life.ru

Нолан сменил на посту Лесли Линку Глаттер («Родина», «Сейчас и тогда»), занимавшую должность последние четыре года. Режиссёр «Интерстеллара» является членом DGA с 2001 года. Ранее он активно участвовал в деятельности организации, занимая руководящие посты в различных комитетах с 2015 года.

Нолан назвал избрание президентом «одной из величайших наград» в своей карьере. Он выразил признательность коллегам за оказанное доверие и подчеркнул важность защиты прав режиссёров и улучшения условий их труда в условиях стремительно меняющейся киноиндустрии. Теперь ключевыми задачами Нолана на посту станут защита творческих и экономических прав режиссёров, улучшение условий труда для почти 20 тысяч членов Гильдии, а также укрепление позиций организации в период трансформации киноиндустрии.

Ранее Life.ru рассказал, что российский режиссёр Жора Крыжовников попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Его личные данные попали на сайт ещё в 2021 году из-за его работы продюсером сериала «Ваша честь» в Крыму. Создателя «Слово пацана» обвинили в «незаконной коммерческой деятельности».

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.