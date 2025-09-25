Кристофер Нолан стал новым президентом Американской гильдии режиссёров

Нолан назвал избрание президентом «одной из величайших наград» в своей карьере. Он выразил признательность коллегам за оказанное доверие и подчеркнул важность защиты прав режиссёров и улучшения условий их труда в условиях стремительно меняющейся киноиндустрии. Теперь ключевыми задачами Нолана на посту станут защита творческих и экономических прав режиссёров, улучшение условий труда для почти 20 тысяч членов Гильдии, а также укрепление позиций организации в период трансформации киноиндустрии.