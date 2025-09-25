В Москве арестовано имущество бывшего мэра Красноярска Логинова

Защиты бывшего чиновника отметила, что в рамках рассмотрения продления ареста подозреваемого арест его имущества предметом рассмотрения для суда не являлся. Вместе с тем, адвокат обратил внимание, что его подзащитный обвиняется в получении взяток на сумму более 178 млн рублей, а арестованное имущество оценивается всего около 20 млн рублей.