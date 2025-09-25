В Москве арестовано имущество бывшего мэра Красноярска Логинова

В Басманном суде Москвы арестовали имущество экс-мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвиняют во взятках на сумму около 20 млн рублей. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает ТАСС.
Защиты бывшего чиновника отметила, что в рамках рассмотрения продления ареста подозреваемого арест его имущества предметом рассмотрения для суда не являлся. Вместе с тем, адвокат обратил внимание, что его подзащитный обвиняется в получении взяток на сумму более 178 млн рублей, а арестованное имущество оценивается всего около 20 млн рублей.
«А доказательств самого существования такой взятки не представлено», — отмечается в доводах защиты.
Утром 9 июня появилась информация о возможном задержании главы Красноярска Владислава Логинова. Причина задержания мэра не называлась. После ареста в администрации города начались обыски.
Позже сообщалось, что Логинова этапировали из Красноярска в Москву для дальнейшего расследования возбужденного против чиновника уголовного дела.