Последняя спокойная неделя: прогноз магнитных бурь и солнечной активности 26 сентября

Даже слабые колебания магнитного поля могут отражаться на самочувствии. Чаще всего люди жалуются на упадок энергии, головные боли, скачки давления, раздражительность или сложности с концентрацией. Особенно чувствительно реагируют пожилые, а также люди с заболеваниями сердца и хроническими проблемами со здоровьем. Однако от метеозависимости не застрахован никто — врачи считают, что примерно треть населения Земли ощущают дискомфорт из-за геомагнитного шторма.